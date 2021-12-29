Губернатор Кузбасса рассказал о своей вакцинации. Фото: Ксения Высотина

Накануне губернатор Кузбасса рассказал, ставил ли он прививку от коронавирусной инфекции и как к этому относится. Об этом Сергей Цивилев сообщил в прямом эфире радиостанции «Маяк-Кузбасс».

Глава региона отметил, что переболел коронавирусом и вакцинировался. Губернатор уточнил, что его супруга и родители тоже вакцинированы.

- Живу активной полной жизнью, много встреч с людьми. Всем рекомендую вакцинацию, - рассказал губернатор Кузбасса.

Также глава региона добавил, что предлагает сомневающимся в вакцинации поработать один день в качестве волонтера в красной зоне. Однако, по словам главы региона, ни от кого еще не получил согласия.

Напомним, что Губернатор Кузбасса рассказал о сроках отмены QR-кодов в регионе.