В Кузбассе еще пять человек скончались от коронавируса на 29 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 325 человек. Региональный оперштаб сообщает, что 29 декабря скончались пять человек с коронавирусом.

У всех пятерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У жителя Мысков 1969 года рождения болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У новокузнечанки 1932 года рождения болезнь была также на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

У жительницы Новокузнецка 1939 года рождения болезнь проходила на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. У жителя Топкинского муниципального округа 1948 года рождения болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У новокузнечанина 1935 года рождения болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, хронической обструктивной болезни легких.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 84 623 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 75 743 выздоровели, 1 705 скончались, 8 496 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.