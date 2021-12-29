Роспотребнадзор Кузбасса не будет сообщать суточный прирост больных COVID-19 в муниципалитетах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональное управление Роспотребнадзора больше не будет раскрывать данные о ежедневном приросте заболевших коронавирусом в муниципалитетах Кузбасса. Об этом сообщили в оперштабе 29 декабря со ссылкой на ведомство.

В официальном сообщении отмечено, что теперь эта статистика будет публиковаться только по итогам месяца. Причины данного решения не уточнили.

Региональный оперштаб сообщает, что 29 декабря скончались пять человек с коронавирусом. За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 325 человек.