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Общество29 декабря 2021 5:49

Роспотребнадзор Кузбасса не будет сообщать суточный прирост больных COVID-19 в муниципалитетах

Нововведение начало действовать с 29 декабря
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Роспотребнадзор Кузбасса не будет сообщать суточный прирост больных COVID-19 в муниципалитетах.

Роспотребнадзор Кузбасса не будет сообщать суточный прирост больных COVID-19 в муниципалитетах.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональное управление Роспотребнадзора больше не будет раскрывать данные о ежедневном приросте заболевших коронавирусом в муниципалитетах Кузбасса. Об этом сообщили в оперштабе 29 декабря со ссылкой на ведомство.

В официальном сообщении отмечено, что теперь эта статистика будет публиковаться только по итогам месяца. Причины данного решения не уточнили.

Региональный оперштаб сообщает, что 29 декабря скончались пять человек с коронавирусом. За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 325 человек.