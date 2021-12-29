МЧС Кузбасса перейдет на работу в режиме повышенной готовности в новогодние праздники

Количество пожаров в новогодние и рождественские дни по статистике возрастает, поэтому сотрудники МЧС Кузбасса будут в этот период нести дежурство в режиме повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Перед Новым годом спасатели организовали целый комплекс мер, чтобы не допустить возникновение чрезвычайных ситуаций. Совместно с представителями органов местного самоуправления, сотрудниками полиции и волонтерами они проводят профилактические рейды в частном секторе. Беседы и инструктажи по правилам пожарной безопасности также проводятся с сотрудниками мест, где планируются праздничные мероприятия. Кроме того, в местах массовых празднований организовано дежурство сотрудников государственного пожарного надзора и пожарно-спасательных подразделений МЧС Кузбасса.

В ведомстве подчеркнули, что в период повышенной готовности для ликвидации последствий возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций будут привлечены силы РСЧС (4774 человек и 2161 единица техники). Ежедневно на дежурство будут заступать 1300 человек личного состава и 170 единиц техники от МЧС.