В Кузбассе пропала без вести 16-летняя девушка в горнолыжном костюме

В Белове пропала без вести 16-летняя Ольга Владимировна Поморцева. Ориентировку на пропавшую разместил поисковый отряд «Лиза Алерт Кузбасс».
Фото: Лиза Алерт Кузбасс
В последний раз девушку видели 18 декабря, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Сообщается, что рост подростка 175 сантиметров, у девушки черные волосы, голубые глаза. Одета беловчанка была в бирюзовый горнолыжный костюм и черную шапку с помпоном.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52.