В Кузбассе пропала без вести 16-летняя девушка в горнолыжном костюме

В Белове пропала без вести 16-летняя Ольга Владимировна Поморцева. Ориентировку на пропавшую разместил поисковый отряд «Лиза Алерт Кузбасс».

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В последний раз девушку видели 18 декабря, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Сообщается, что рост подростка 175 сантиметров, у девушки черные волосы, голубые глаза. Одета беловчанка была в бирюзовый горнолыжный костюм и черную шапку с помпоном.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52.