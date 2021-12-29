Рецидивистка под предлогом снятия порчи похитила у кемеровской пенсионерки около 1,5 миллиона рублей

В Кемерове 79-летняя местная жительница после общения с «целительницей» лишилась 1,5 миллиона рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

С цыганкой пожилая женщина познакомилась на улице. Мошенница попросила у кемеровчанки воды и та пригласили ее к себе домой. В квартире гостья заявила, будто на пенсионерку наложена порча и чтобы избавиться от нее, необходимо очистить все имеющиеся в доме деньги. Жительница Кемерова передала незнакомке конверт со всем сбережениями, и цыганка провела «обряд». Перед уходом она запретила открывать конверт три дня. Но горожанка не удержалась и проверила деньги - их на месте не оказалось. Женщина обратилась в полицию.

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать аферистку. Ею оказалась ранее судимая за мошенничества 54-летняя жительница Алтайского края. Большую часть украденных денег у женщины изъяли и вернули законной владелице.

В отношении цыганки было возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.