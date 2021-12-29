Госавтоинспекция рекомендовала кузбассовцам отказаться от личных автомобилей и пересесть на автобусы

Архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Завтра, 30 декабря, в Кузбассе прогнозируется ухудшение погодных условий: снег, метель, усиление ветра и похолодание. В связи с этим Госавтоинспекция Кузбасса призвала жителей отказаться от поездок на личном транспорте.

В сложных дорожных условиях кузбассовцам рекомендовали воспользоваться услугами общественного транспорта и такси. Особенно это касается тех, кто собрался на машине отправиться в другой город. Если возможности пересесть на автобусы и троллейбусы нет, то нужно предпринять дополнительные меры предосторожности.

- Госавтоинспекция Кузбасса настоятельно рекомендует водителям подготовить автомобиль к эксплуатации в зимний период. В первую очередь, необходимо заблаговременно заменить летнюю резину на колесах на зимнюю. Также водителям следует проверить исправность электропроводки в машине, заряд аккумулятора, исправную работу световых приборов и стеклоочистителей, - сказано в сообщении ведомства.

Автолюбителям также напомнили, что в сложных погодных условиях нужно выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал, не допускать резких и опасных маневров. Кроме того, необходимо заранее снижать скорость, подъезжая к остановкам и пешеходным переходам.

Не стоит пренебрегать мерами предосторожности и пешеходам. Опасно выходить на дорогу из-за стоящего или движущегося транспорта. Переходя дорогу, не стоит надевать капюшоны - они снижают возможность полного обзора.