Призер Олимпиады из Кузбасса перешел в профессиональный бокс

Фото: инстаграм Глеба Бакши

О смене ориентира объявил Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 килограммов.

«Сегодня не самый простой, но точно очень важный день в моей спортивной жизни. Мы с командой приняли решение о переходе в профессиональный бокс. Было по-разному. Друзья, враги, много поддержки, столько же хейтеров. Но все это давало мне силы стать чемпионом страны, потом мира и наконец призером Олимпиады. Но самое главное, что все это время меня окружали люди, которые правда любят бокс. Это круто», - написал спортсмен в Инстаграме.

На летних Олимпийских играх в японском Токио боксер представлял, в том числе и Кузбасс. Он дошел до полуфинальной стадии, где Глеб раздельным решением судей уступил представителю Бразилии Эберту Соузу. По правилам соревнований россиянину вручили бронзовую медаль.

Бакши - не первый из членов российской боксерской команды, решившийся перейти в профессионалы. Неделей ранее свой дебютный бой на профессиональном ринге провел серебряный призер Токио Муслим Гаджимагомедов. А олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев в рамках того же вечера бокса завоевал пояс IBF International.