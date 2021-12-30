В Кузбассе за неделю более 17 тысяч человек заболели ОРВИ

На минувшей неделе в Кузбассе зарегистрировано 17,3 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций (неделю назад было 23,1 тысячи). Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Эпидпорог по ОРВИ в области превышен на 38,5 %.

Медики исследовали клинический материал от 133 больных, у 17 из них выявлен вирус гриппа А (H3N2). В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.

По информации Роспотребнадзора в стране заболеваемость ОРВИ сейчас носит межэпидемический характер.