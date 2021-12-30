Житель Кузбасса отсудил у своего знакомого 150 тысяч рублей

Новокузнечанин по решению суда выплатил своему знакомому компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Кемеровской области.

Однажды мужчина ударил своего товарища, в результате чего тот получил травмы, ему потребовали медицинские обследования и лекарства. Пострадавший обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Судья принял его сторону.

Судебные приставы вынесли постановления об обращении взыскании на заработную плату должника, на деньги, лежащие в банке, а также ограничили мужчине право выезда за границу. После чего компенсация была взыскана в полном объеме.