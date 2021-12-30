До -35 градусов: синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Кузбассе

Архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики Запсибгидромета опубликовали прогноз погоды на новогоднюю ночь по регионам Сибири. В Кузбассе ночь будет морозной.

По прогнозам, в последний день уходящего года по области будет идти небольшой снег, дуть западный ветер с порывами 12 метров в секунду. Днем температура воздуха составит -15... -20 местами похолодает до -25 градусов.

В ночь на 1 января в регионе ожидается температура -23 … -28, местами -17… -22, по северу и в предгорьях -30… -35 градусов. Днем потеплеет до -12... -17, местами будет - 22. Ветер будет юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Осадков в первый день января не ожидается.