Захламивший свою квартиру житель Кемерова возмутил соседей. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове жильцам многоквартирного дома мешает жить пожилой сосед, который захламил свою квартиру горами мусора. В соцсети отмечено, что фото были сделаны по адресу проспект Октябрьский, 44.

На кадрах видно, что квартира завалена полиэтиленовыми пакетами с непонятным содержимым, коробками, банками. Жилое помещение настолько захламлено, что там тяжело передвигаться.

Напомним, что в Новокузнецке жительница доверху забила квартиру мусором и испортила жизнь соседям. Каждый день женщина тащит домой все, что ей подвернется под руку.