Захламивший свою квартиру житель Кемерова возмутил соседей. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.
В Кемерове жильцам многоквартирного дома мешает жить пожилой сосед, который захламил свою квартиру горами мусора. В соцсети отмечено, что фото были сделаны по адресу проспект Октябрьский, 44.
На кадрах видно, что квартира завалена полиэтиленовыми пакетами с непонятным содержимым, коробками, банками. Жилое помещение настолько захламлено, что там тяжело передвигаться.
Напомним, что в Новокузнецке жительница доверху забила квартиру мусором и испортила жизнь соседям. Каждый день женщина тащит домой все, что ей подвернется под руку.