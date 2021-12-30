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Общество30 декабря 2021 3:45

Захламивший свою квартиру житель Кемерова возмутил соседей

Соответствующие фотографии опубликованы в соцсети
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Захламивший свою квартиру житель Кемерова возмутил соседей. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

Захламивший свою квартиру житель Кемерова возмутил соседей. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове жильцам многоквартирного дома мешает жить пожилой сосед, который захламил свою квартиру горами мусора. В соцсети отмечено, что фото были сделаны по адресу проспект Октябрьский, 44.

На кадрах видно, что квартира завалена полиэтиленовыми пакетами с непонятным содержимым, коробками, банками. Жилое помещение настолько захламлено, что там тяжело передвигаться.

Напомним, что в Новокузнецке жительница доверху забила квартиру мусором и испортила жизнь соседям. Каждый день женщина тащит домой все, что ей подвернется под руку.