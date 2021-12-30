В Кузбассе за сутки выявлено 318 новых случаев коронавируса, четыре человека скончались

Архив "КП"
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 318 случаев заражения коронавирусом, 319 пациентов выздоровели. Об этом сообщил региональный оперштаб.
В каких территориях зарегистрированы новые заболевшие, не сообщается. Напомним, что региональное управление Роспотребнадзора перестало с сегодняшнего дня раскрывать данные о ежедневном приросте инфицированных в муниципалитетах. Эта статистика будет публиковаться по итогам месяца.
За сутки в регионе скончались четыре пациента с COVID-19. Это трое мужчин и одна женщина из Кемерова, Новокузнецка и Промышленновского муниципального округа.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 7 170 пациентов с коронавирусом.