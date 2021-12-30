В рождественскую ночь в Кемерове организуют работу общественного транспорта

Архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Жителей Кемерова развезут на общественном транспорте ночью после окончания Рождественского богослужения. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

- 7 января в 3.00 по окончании Рождественского богослужения от Знаменского кафедрального собора будет организован вывоз пассажиров, - говорится в сообщении.

Автобусы запустят в Ленинский район (по маршруту ост. «Собор», ул. Соборная, пр. Октябрьский, пр. Ленинградский, ул. Марковцева) и на ФПК ( ост. «Собор», ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Тухачевского, пр. Молодёжный). Кроме того, будут организована работа трамваев по трем маршрутам:

№ 1: ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Ноградская, КЭМЗ

№ 1: ул. Соборная, ул. Сибиряков – Гвардейцев, ул. Терешковой, ост. ЗХВ

№ 5: ул. Соборная, пр. Ленина, пр. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Космическая, ул. Радищева, 4-я Цветочная.

Напомним, что в новогоднюю ночь горожане также смогут воспользоваться услугами общественного транспорта.