Губернатор Кузбасса исполнил мечту семилетней девочки. Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Также исполняли детские мечты заместители главы региона, министры и руководители департаментов, главы муниципалитетов.

Так, Сергей Цивилев подарил в рамках акции кукольный домик семилетней Ариане. Ее четырехлетняя сестренка Кира получила детскую кухню от зампредседателя правительства Кузбасса Сергея Алексеева. Новогодний подарок вручили Дед Мороз и Снегурочка.

- Важно, что в акции могут принять участие все желающие, помочь воплотить мечты ребят, подарить им радость, - сказал губернатор.

Десятикласснику Павлу из Кемерова подарил смартфон с беспроводными наушниками первый замгубернатора Вячеслав Телегин. Арсений из поселка Боровой получил телефон от замгубернатора по строительству Глеба Орлова. Также двухлетней сестренке мальчика и 15-летнему брату вручили сладкие подарки. Желание шестилетнего Тимофея из Новокузнецка исполнил министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет, он подарил ребенку ноутбук, который необходим для обучения по спецпрограмме. Мама мальчика рассказала, что раньше для этого приходилось ездить в Новосибирск.