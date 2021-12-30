В кузбасском городе разыскивают неизвестного, который срубил ель рядом с автовокзалом

Фото: администрация Тайгинского городского округа

В Тайге неизвестный срубил ель в районе автовокзала, его поисками занялась полиция. Об этом рассказали в администрации города.

Инцидент произошел ночью 27 декабря. Несколько камер видеонаблюдения зафиксировали, как человек срубил дерево за зданием Подотдела. Сейчас отдел МВД России по Тайгинскому городскому округу устанавливает личность подозреваемого. В администрации рассказали, что ущерб лесным насаждениям, предположительно превышает сумму в 5 тысяч рублей. Неизвестный будет привлечен к уголовной ответственности по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Штраф может составить до 500 тысяч рублей.

- Горько осознавать, что очень красивая аллея, высаженная руками тайгинцев-железнодорожников, на которой более 40 лет росли (растут) ели, плодовые деревья сейчас испорчена. И у кого-то смогла подняться рука и угробить то, что создано трудом наших земляков, - сказано в сообщении.

Жителей города, знающих что-либо о данном происшествии, просят сообщить об этом в полицию по телефону 102.