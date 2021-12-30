В Кузбассе отстранили от должности вооруженного чиновника-браконьера. Фото: Заповедник «Кузнецкий Алатау».

В департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса прокомментировали задержание в заповеднике «Кузнецкий Алатау» своего вооруженного инспектора, который незаконно рыбачил на охраняемой природной территории и разъезжал на снегоходе.

В ведомстве рассказали, что организовали служебную проверку по факту задержания госинспекцией сотрудника департамента. Также отметили, что инспектора отстранили от должности на время проверки.

Добавили, что установят в ходе расследования все обстоятельства произошедшего. Напомним, что «Комсомолка» сообщила подробности этой истории. До обнаружения инспекторами сотрудник успел утопить снегоход и выловить 45 хариусов.