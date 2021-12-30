В кузбасском городе залили огромный каток-магистраль. Фото: instagram/vladimirchernov42.

В Междуреченске мэр показал с высоты птичьего полета каток с видом на сияющую площадь на проспекте Коммунистический. Владимир Чернов рассказал, что длина катка 275 метров, что сравнимо с ледовой магистралью в городе.

Глава города отметил, что идея пришлась по душе горожанам. Мэр уверен, что каток не будет пустовать, особенно в новогодние выходные.

- Замечательная идея с катком! Ведь он радует не только детей, но и взрослых. Удобно, что много скамеек, где можно переобуться. Красивый вид на елку, - написала жительница.

Напомним, что в Кемерове около стадиона «Химик» залили трехцветный каток. При подготовке верхнего слоя льда добавили голубой, зеленый и бирюзовый пигменты.