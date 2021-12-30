В Кемерове две собачницы устроили потасовку. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове две женщины подрались во время выгула собак в Серебряном бору. Очевидцы в соцсети рассказали, что кемеровчанки не сошлись в правилах о выгуле домашних питомцев.

По словам автора видео, потасовка произошла из-за того, что одна из кемеровчанок сообщила другой, что следует надеть на бойцовскую собаку намордник, но хозяйка животного с этим не согласилась.

После женщины стали махать руками, а после одна нанесла удар поводком, а другая ответила пинками по ногам. Тем временем питомцы спокойно наблюдали за происходящим. Драка закончилась тем, что кемеровчанки разошлись.