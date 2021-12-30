Пенсионный фонд Кузбасса озвучил график выплат пособий и пенсий жителям в январе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Пенсионном фонде Кузбасса сообщили, как будут организованы выплаты в период новогодних праздников. Родители, которые в одиночку воспитывают детей от восьми до 16 лет, а также женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности, получили пособия в связи с праздничными днями 29 декабря 2021 года.

Отмечено, что в банки с 10 по 14 января поступят ежемесячные выплаты из материнского капитала. Пенсии и социальные выплаты за январь, которые доставляются через отделения почты, поступят жителям Кузбасса в зависимости от графика выплаты для каждого населенного пункта. Поэтому лучше заранее уточнить дату на почте, чтобы не пропустить почтальона.

Также выплата пенсий через банки можно получить по обычному графику - 14, 19, 20 и 25 января.