Власти Кемерова опубликовали график работы колл-центра по вопросам выкупа частных домов и участков

Колл-центр по вопросам выкупа земельных участков и домов подлежащего к сносу частного сектора будет работать в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По всем вопросам, касающимся выкупа земельных участков и домом улиц Сибиряков-Гвардейцев, Гагарина, Искитимская Набережная и других жители могут обращаться по телефону колл-центра городской администрации: 8 (3842) 36-23-21.

31 декабря, а также 1, 2, 3, 7, 8 и 9 января колл-центр работать не будет. С 4 по 6 января специалисты будут консультировать горожан с 9.00 до 17.00 без обеда. С 10 января работа вернется к обычному графику.

На сегодняшний день специалисты кол-центра обработали уже более 300 звонков.

Кроме того, в мэрии сообщили, что после новогодних праздников в Центре поддержки предпринимательства (улица 9 Января, 12) откроется общественная приемная для жителей микрорайона. Она будет работать ежедневно по будням с 9.00 до 17.00.