Новокузнецкие пожарные спасли двух человек из горящей многоэтажки

Фото: МЧС Кузбасса

В Новокузнецке произошел пожар в одном из многоквартирных домов на улице 40 лет ВЛКСМ. О происшествии рассказали в пресс-службе МЧС Кузбасса.

Пожар случился в квартире на четвертом этаже. На момент прибытия первых спасателей из окна квартиры шел густой дым, также сильное задымление наблюдалось в подъезде.

До прибытия сотрудников МЧС из подъезда самостоятельно вышли три человека, а двум жильцам требовалась помощь спасателей. Людей вывели на улицу по лестничным маршам с использованием спасательного устройства.

Пожарные оперативно потушили огонь. В результате ЧП в квартире обгорели мебель и вещи. Общая площадь пожара составила 10 кв.м.