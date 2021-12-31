Жительница Кузбасса по инструкции аферистов потеряла 2 миллиона

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Она оформила на себя несколько кредитов в разных банках и перевела средства на указанные ей реквизиты. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, 46-летней кемеровчанке поступил звонок якобы из банка с сообщением об оформлении на ее имя кредита. Вместо того, чтобы прервать разговор и самостоятельно обратиться в кредитное учреждение с уточнением ситуации, она продолжила диалог. Затем на связь вышел сотрудник правоохранительных органов. Посредством мессенджера женщину подробно проинструктировали по выполнению финансовых операций и убедили не сообщать родственникам и в полицию о случившемся. По наводке мошенников кемеровчанка несколько дней тридцать раз совершала переводы денежных средств на указанные расчётные счета. Спохватилась она только после того, как телефон псевдобанкира перестал отвечать.

Следователем отдела полиции «Ленинский» УМВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».