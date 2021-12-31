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Общество31 декабря 2021 3:43

В Кузбассе погашена задолженность по оплате труда перед работниками шахты-банкрота

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Долги полностью выплатили 181 работнику АО «Шахта «Алексиевская» на общую сумму 50 миллионов 600 тысяч рублей.

Об этом сообщила региональная прокуратура.

Предприятие было еще в 2017 году признано банкротом, там ввели процедуру конкурсного производства. И только в декабре нынешнего года нашелся желающий на покупку имущественного комплекса шахты.

Всего с начала 2021 года, как уточнили в прокуратуре, в том числе благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, перед работниками АО «Шахта «Алексиевская» погашена задолженность по заработной плате более чем на 300 миллионов рублей.