Коронавирус в Кузбассе: выздоровевших снова больше, пятеро скончались

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По данным оперативного штаба, на утро 31 декабря в Кузбассе было выявлено 310 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это - сразу на восемь меньше, чем день назад.

Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 312. Таким образом, в Кузбассе 76374 больных справились с болезнью.

Умерли за последние сутки пять пациентов - двое мужчин и три женщины. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самая молодая из скончавшихся - 1971года рождения, проживавшая в Новокузнецке. Самая возрастная - жительница Кемерова 1944 года рождения.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1714 человек.

По состоянию на 31 декабря медицинскую помощь продолжают получать в регионе 7163 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7283 человек.