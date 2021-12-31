В Кузбассе скорректировали прогноз погоды на начало года

Фото: Кемеровский ЦГМС

Будет теплее, чем ожидалось.

По данным синоптиков Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первую ночь 2022 года в большинстве территорий Кузбасса прогнозируется от 18 до 23 градусов мороза, и только местами возможны понижение температуры до -28ºС и небольшой снег. Напомним, что ранее синоптики предупреждали, что декабрь в последние дни уходящего года напомнит о своем суровом характере, и что в регионе может похолодать ночью до -37ºС.

Днем 1 января в Кузбассе сейчас обещают местами изморозь, дымку, а на дорогах - гололедицу. Столбик термометра покажет 12-17 градусов мороза, местами - до -22ºС. В горах - от 6 до 11 градусов мороза.

Также синоптики обещают западный ветер 2-7 метров в секунду, местами - до 14 метров в секунду.

В Кемерове в ночь на 1 января ожидается 21-23 градуса со знаком минус. Днем - 14-16 градусов мороза. Ветер западный, 2-7 метра в секунду, ночью местами до 10 метров в секунду.