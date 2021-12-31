Глава Кемерова поздравил жителей с Новым годом

Фото: instagram.com/ilyaseredyuk/

- Спасибо всем за поддержку, активное участие в жизни города и его преображении, - поблагодарил Илья Середюк горожан в видеообращении, которое было выложено вечером в пятницу в социальных сетях.

Градоначальник напомнил, как год назад вместе с кемеровчанами он строил планы на будущее и вместе с горожанами воплощал задуманное, создавая историю. И теперь вновь пришло время воплощать задумки в реальность:

- На пороге 2022-й и мы снова мечтаем, загадываем желания, верим в лучшее. Пускай все, что задумано, воплотится ! Пусть будут живы и здоровы наши родители, успешны и счастливы наши дети и внуки! Пусть у нас самих будет время не только на тысячи рабочих дел, но и на самых близких и дорогих для нас людей! – пожелал Илья Середюк.

Ранее он поделился в своем инстаграме эмоциями и детским фото с празднования 1981 года, на котором будущий глава Кемерова был запечатлен с бенгальскими огнями:

- До сих пор помню свое восхищение. Тогда это была редкость. А для ребенка и подавно - настоящее чудо! Россыпи искр. Волшебная палочка. Как в сказке. Дух захватывает!