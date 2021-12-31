Губернатор Кузбасса: мы заложили основу для будущих перемен

Фото: пресс-служба АПК

Сергей Цивилев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом.

Он отметил, что уходящий год запомнится как радостными, так и грустными событиями:

- Но все они показали, что мы - одна большая и дружная семья, которая вместе и в горе, и в радости.

Глава Кузбасса напомнил, что в 2021 году регион отпраздновал 300-летие и выразил надежду, что праздник запомнится всем не только торжественными мероприятиями, но и позитивными изменениями в повседневной жизни.

- И особенно важно, что мы заложили основу для будущих перемен - они продолжатся и уже происходят, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Губернатор пожелал всем кузбассовцам, чтобы в новом году у них случилось больше радостных и счастливых моментов, и чтобы каждый смог добиться заветных целей, выполнить данные себе и близким обещания. И, конечно, чтобы исполнились самые заветные мечты.