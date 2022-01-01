Коронавирус в Кузбассе на 1 января 2022 года: 303 заболели, 4 умерли, 309 выздоровели Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последний день 2021 года в Кузбассе выявили 303 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб области.

В каких именно территориях выявлены заболевшие и в каком количестве, неизвестно: Роспотребнадзор в последнюю неделю декабря сообщил\, что больше не будет предоставлять данные по территориям, однако с чем это связано, объяснений не последовало.

В целом с начала пандемии в Кемеровской области коронавирусом заразились 85554 человека. Из них на 1 января 2022 года медицинскую помощь получают 7153 пациента с диагнозом COVID-19. Еще 7043 человека с подозрением на инфекцию находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней двухнедельной изоляции.

За минувшие сутки скончались четыре человека — все мужчины. У жителя Беловского муниципального округа 1962 года рождения, жителя Новокузнецкого муниципального округа 1941 года рождения, новокузнечанина 1940 года рождения и беловчанина 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, причем у троих из них болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

Также за сутки 309 пациентов выздоровели и были выписаны. Таким образом, в Кузбассе 76683 человека вылечились от коронавируса.