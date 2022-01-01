Десятки собак потерялись в Кузбассе в новогоднюю ночь

! января паблики кузбасских городов в социальных сетях наполнились объявлениями о пропаже домашних собак, среди которых попадаются объявления о том, что где-то собаки, наоборот, были найдены.

Питомцы горожан пропали во время прогулок в предновогодний вечер и новогоднюю ночь: испугавшись взрыва фейерверков, собаки убегали куда глаза глядят, не реагируя на призывы хозяев.

Специалисты в таких случаях не рекомендуют спускать собак с поводка, а сам ремешок крепко держать в руке. А еще лучше, если есть возможность, вообще избежать выхода на улицу во время запуска фейерверков. .