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Здоровье2 января 2022 4:36

Коронавирус в Кузбассе на 2 января 2022 года: 292 заболели, 5 умерли, 329 выздоровели

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Кемеровской области
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
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Впервые за два месяца число заболевших за сутки меньше 300 человек

Впервые за два месяца число заболевших за сутки меньше 300 человек

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Кузбассе идет на спад. Об этом говорят данные оперштаба области. Так за минувшие сутки в Кузбассе выявили 292 случая заражения коронавирусной инфекцией, тогда как накануне их было еще более 300. Всего на 2 января лечение получают 7111 пациентов с диагнозом COVID-19. С подозрением на заболевание в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 6988 человек.

Пять пациентов умерли. Среди них четыре женщины и один мужчина. Женщины 1933 и 1961 года рождения проживали в Кемерове, женщина 1947-го и мужчина 1952 года рождения - из Новокузнецка и женщина 1939 года рождения жила в Новокузнецком районе. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, которая протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, а у троих из них и на фоне других сопутствующих заболеваний.

329 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 77012 человек вылечились от коронавируса.