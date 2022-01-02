Двойняшки родились в Кузбассе в первые сутки нового года

1 января 2022 года в Кузбассе появились на свет 30 детей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В первые сутки нового 2022 года в Кузбассе появились 30 детей. Среди них 16 мальчиков и 14 девочек.

В числе первых родившихся — двойня мальчиков. Они увидели свет в кемеровском роддоме. Всего в столице Кузбасса 1 января родились 13 ребятишек: 8 мальчиков и 5 девочек, и в результате областной центр стал лидером по рождаемости в новогодние сутки. На втором месте Новокузнецк, где родились 12 детей: 4 мальчика и 8 девочек. По одному мальчику родилось в Киселевске, Междуреченске, Мысках и Тяжинском, одна девочка появились на свет в Юрге.

В рамках акции «Родился ребенок» семьи, в которых в первый день Нового года появились малыши, получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого новорожденного и памятные медальоны из серебра 925 пробы «Рожденному на Земле Кузнецкой». Акция пройдет также в Рождество, 7 января.

Напомним, 1 января 2021 года в Кузбассе появилось на свет 39 детей — 18 мальчиков и 21 девочка.