В Кузбассе коммунальщики и полицейские назвали новогодние сутки спокойными

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сразу две службы в Кузбассе подвели итоги новогодних суток в Кузбассе.

Первыми отчитались коммунальщики.

- Новогодняя ночь прошла в Кузбассе спокойно, без серьезных сбоев. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщил председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин, добавив, что коммунальщики, энергетики и дорожники, продолжают работать круглосуточно и будут нести дежурство до окончания праздничных каникул.

Следом о спокойной новогодней ночи заявила и полиция Кузбасса. В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области отметили, что в первые новогодние сутки в регионе дежурили около 1800 полицейских. Охранять правопорядок им помогали сотрудники Росгвардии, а также дружинники, казаки и работники частных охранных организаций. В результате предпринятых мер в новогоднюю ночь в Кузбассе нарушений общественного порядка не допущено.