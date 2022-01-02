Кемеровчане надавали обещаний и пробежали 2022 метра

Участников «Забега обещаний» не испугала даже холодная погода. Фото: Минспорта Кузбасса.

Почти 400 жителей Кемерова и гостей города приняли участие в «Забеге обещаний», который по традиции с 2013 года состоялся в областном центре 1 января. Только в этом году вместо парка Жукова площадкой для забега стала территория нового ледового дворца «Кузбасс».

Участники марафона в новогодних костюмах писали на нагрудном номере свои обещания на 2022 год и пробежали символичную этому году дистанцию 2022 метра.

В забеге обещаний приняли участие и дети, и взрослые. Некоторые участники взяли с собой за компанию домашних питомцев. бегунов не испугала даже холодная погода: столбики термометров в этот день опустились до - 20 градусов.

Как сообщили в минспорта Кузбасса, каждый финишер, прошедший дистанцию, получил памятную медаль и купон на бесплатное посещение массового катания на коньках в ЛДК.

В завершение мероприятия всех угостили горячим чаем.

Организаторами «Забега обещаний-2022» в Кемерове стали Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, ГАУ «Региональный центр спортивных сооружений Кузбасса», Федерация триатлона Кемеровской области.