Более трети водителей Кузбасса получали штрафы с камер в 2021 году

Данные были получены в ходе опроса автолюбителей Кемеровской области. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Эксперты Банкавто, цифровой платформы РГС Банка провели опрос водителей Кемеровской области и выяснили, какие штрафы с камер чаще всего получают кузбассовцы и как предпочитают их оплачивать. Результатами они поделились с «КП»-Кемерово».

Согласно полученным данным, более 38 процентов водителей Кузбасса в 2021 году получили штрафы с камер фиксации нарушений. Причем самым частым нарушением - в 52 процентах случаев — стало нарушение скоростного режима.

31 процент автолюбителей сообщили, что получили штраф за то, что не предоставили преимущество пешеходу, 6 процентов - за езду по выделенной линии - полосе для общественного транспорт, а 5 процентов — за нарцшений требований разметки, в частности, выезд за стоп-линию. 4 процента водителей получили штрафы за неправильную парковку, а еще 3 процента водителей были оштрафованы за проезд на красный свет.

Несмотря на то, что штрафы с камер получили 38 процентов опрошенных в Кемеровской области, среди оставшихся респондентов лишь столько же (38 процентов) избежали их по причине законопослушной езды. А считай каждый четвертый каждый четвертый (24 процента) водитель признал, что ему просто удалось не попасться.

Среди респондентов-штрафников в Кемеровской области 80 процентов предпочли оплатить пошлину сразу и со скидкой, каждый пятый (20 процентов) – позже и без скидки. Тех, кто оспорил штраф и не стал платить, среди опрошенных кузбассовцев не оказалось.