Министерство транспорта Кузбасса прокомментировало повышение стоимости проезда с 15 января 2022 года

Тарифы на проезд в городском транспорте вырастут на 25-50 процентов.

Повышение стоимости проезда в Кузбассе с 15 января 2022 года на всех видах городского транспорта, а также на пригородных и междугородных маршрутах прокомментировали в региональном министерстве транспорта.

- Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Кузбасса вполне закономерное. Сегодня в Кузбассе самые низкие тарифы среди всех наших соседей. Последний раз тарифы повышали в связи с инфляцией более трех лет назад, в декабре 2018 года, поэтому мера экономически оправдана, - сообщили в Минтрансе Кузбасса.

Напомним, с 15 января 2022 года в Кемеровской области на городском транспорте произойдет повышение стоимости проезда на 25-50 процентов в зависимости от способа оплаты. При расчете картой одна поездка обойдется в 25 рублей, наличными деньгами - уже в 30 рублей. Для школьников, студентов и пенсионеров, а также предпенсионеров тарифы тоже вырастут, хотя и в меньшей степени. Подорожают билеты и на пригороде с межгородом, где стоимость проезда зависит от расстояния, на которое едет пассажир.

Документ, устанавливающий новый тарифы на транспорте опубликован на сайте Региональной экономической комиссии Кузбасса 30 декабря 2021 года, в день принятия решения.