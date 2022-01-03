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Происшествия3 января 2022 3:57

В центре Кемерова загорелся автомобиль

Очевидец опубликовал видео в соцсети
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В центре Кемерова загорелся автомобиль. Фото:ВКонтакте/inc_kuzbass.

В центре Кемерова загорелся автомобиль. Фото:ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове вечером 2 января около площади Волкова загорелся автомобиль. Соответствующее видео очевидец опубликовал в соцсети.

Автор ролика отметил, что пожарные оперативно сработали. В ГУ МЧС по Кемеровской области рассказали, что сообщение о пожаре на улице Дзержинского поступило в 20.50. Возгорание ликвидировали в 21.02.

Также добавили, что к тушению пожара от МЧС привлекались семь человек и две единицы техники. На данный момент причина происшествия неизвестна.