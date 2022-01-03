В Кузбассе выявили 280 новых случаев коронавируса на 3 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 280 человек. Региональный оперштаб сообщает, что 3 января скончались четыре человека с коронавирусом.

У всех четверых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 334 пациента.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 86 126 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 77 346 выздоровели, 1 727 скончались, 6 829 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.