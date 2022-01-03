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Общество3 января 2022 6:42

В КемГУ начнут обучать будущих медиков с 2022 года

Первый набор студентов состоится уже этим летом
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В КемГУ начнут обучать будущих медиков с 2022 года.

В КемГУ начнут обучать будущих медиков с 2022 года.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кемеровском государственном университете в 2022 году откроется новое направление подготовки «Лечебное дело». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Первый набор абитуриентов стартует уже летом текущего года. Студентов очного отделения будут обучать на протяжении шести лет.

В пресс-службе отметили, что результатом совместной работы администрации вуза, областных властей и медицинских учреждений Кузбасса стало открытие в университете еще одного направления подготовки.