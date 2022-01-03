В КемГУ начнут обучать будущих медиков с 2022 года.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Кемеровском государственном университете в 2022 году откроется новое направление подготовки «Лечебное дело». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Первый набор абитуриентов стартует уже летом текущего года. Студентов очного отделения будут обучать на протяжении шести лет.
В пресс-службе отметили, что результатом совместной работы администрации вуза, областных властей и медицинских учреждений Кузбасса стало открытие в университете еще одного направления подготовки.