В КемГУ начнут обучать будущих медиков с 2022 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кемеровском государственном университете в 2022 году откроется новое направление подготовки «Лечебное дело». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Первый набор абитуриентов стартует уже летом текущего года. Студентов очного отделения будут обучать на протяжении шести лет.

В пресс-службе отметили, что результатом совместной работы администрации вуза, областных властей и медицинских учреждений Кузбасса стало открытие в университете еще одного направления подготовки.