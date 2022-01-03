В Кемерове жительница обворовала 86-летнего соседа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове задержали женщину, похитившую у пенсионера 22 тысячи рублей. ГУ МВД по Кузбассу сообщает, что в полицию обратился 86-летний пенсионер.

Так, соседка пришла в гости к пожилому мужчине, она принесла алкоголь и предложила выпить. Утром пенсионер обнаружил, что у него пропали деньги, которые хранились на кухне в тайнике.

Полицейские задержали 52-летнюю соседку. Она рассказала, что заметила в заварочном чайнике деньги, когда помогала пенсионеру с приготовлением закуски. После того как пожилой хозяин уснул, женщина украла денежные средства. Награбленное она потратила на алкоголь.

Сотрудники возбудили уголовное дело по статье «Кража». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Кузбассе псевдосоцработница обворовала пенсионера. Горожанка специально приехала для совершения преступления в Новокузнецк.