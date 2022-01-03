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Происшествия3 января 2022 10:56

Житель Кемерова потерял почти миллион рублей, желая заработать на бирже

Сотрудники полиции сообщили подробности произошедшего
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Житель Кемерова потерял почти миллион рублей, желая заработать на бирже.

Житель Кемерова потерял почти миллион рублей, желая заработать на бирже.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кемерове 33-летний житель хотел разбогатеть в биржевых торгах, но в итоге перевел мошенникам около 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Ведомстве отметили, что в июне прошлого года кемеровчанин нашел сайт брокерской компании. Мужчина внес взнос - 200 тысяч рублей, купил пакет акций для заработка. Затем он захотел участвовать в биржевых торгах и внес около 600 тысяч рублей.

После мужчина поинтересовался у «брокера», когда он сможет вывести деньги, но менеджер отключил телефон, а сайт брокерской компании оказался заблокированным. Житель областного центра понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».