В Новокузнецке открыли новый парк для катания на тюбингах и катком

Трасса для тюбинга оборудована по всем правилам безопасности. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

В южной столице Кузбасса стало одним местом для семейного отдыха больше. 2 января 2022 года на Ильинском шоссе Новокузнецка открылся тюбинг-парк отдыха «Застава».

Горожане могут кататься с безопасной трассы как на собственных «ватрушках»- тюбингах, так и взять надувные сани в прокате. Катание с горы – бесплатное. Для тех, кто взял сани в прокате доступен автоматический подъемник. Однако подняться самостоятельно до верхней точки трассы не составляет труда.

В планах у организаторов открыть еще одну трассу и каток, который должен появиться в самое ближайшее вре

График работы тюбинг-парка отдыха «Застава» с 11 да 23 часов.

- Спасибо нашему предпринимателю за реализацию такого проекта. Это действительно будет ещё один центр притяжения семейного отдыха в Новоильинском районе под открытым небом, - - отметил глава района Денис Елькин на своей странице в социальной сети instagram.