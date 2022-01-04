В Кемерове житель Мурманской области поджег иномарку. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове полицейские задержали жителя Мурманской области. Мужчина поджог Kia Rio, стоящий во дворе жилого дома. ГУ МВД по Кузбассу сообщает, что в полицию обратился 19-летний кемеровчанин. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

Поджигатель попал на камеры видеонаблюдения. Сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину в Мурманске. Оказалось, что житель решил заработать. Он нашел в интернете объявление за выполнение, которого ему обещали заплатить 70 тысяч рублей. Житель Мурманской области должен был уничтожить чужое имущество. Мужчина специально прилетел в Кузбасс, приехал ночью на указанный адрес, поджег иномарку и скрылся.

Следователь возбуждил уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.