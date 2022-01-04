В Кузбассе выявили 275 новых случаев коронавируса на 4 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 275 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались пять человек с коронавирусом.

У всех пятерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 341 пациент.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 86 401 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 77 687 выздоровели, 1 732 скончались, 6 016 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.