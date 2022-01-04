Дорога в обход Кемерова стала крупнейшей госзакупкой в России в 2021 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительство автодороги в обход Кемерова стало крупнейшей госзакупкой в России в 2021 году. Ее стоимость составила 54,766 миллиарда рублей, сообщили в «РТС-тендер».

На втором месте строительство и реконструкция автодороги Симферополь-Евпатория-Мирный на сумму 42 миллиарда рублей, а на третьем - продление нижегородского метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная» на сумму 35,6 миллиарда рублей.

Напомним, что обход Кемерова станет первой за Уралом трассой со специальным переходом для животных - экодуком, по которому обитатели леса смогут спокойно пересекать автодорогу.