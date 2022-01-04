Перевел деньги в Гватемалу: житель Кузбасса стал жертвой мошенников в попытке купить грузовик

Житель Кузбасса стал жертвой мошенников в попытке купить грузовик. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прокопьевске 27-летний житель хотел купить грузовик, а в результате перевел мошенникам 240 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Прокопчанин нашел объявление о продаже КамАЗа в Томской области. Мужчина связался с продавцом и согласился внести предоплату на счет. У жителя не возникло сомнений, так как продавец назвал ему паспортные данные и место, по которому нужно было забрать грузовик.

Мужчина приехал в город Асино и обнаружил, что указанного адреса не существует, а телефон продавца отключен. Прокопчанин понял, что его обманули и обратился в полицию. Стражи порядка уже установили, что счет, на который мужчина перевел деньги, зарегистрирован в Гватемале. Расследование уголовного дела продолжается.