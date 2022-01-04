Губернатор Кузбасса показал, как раньше встречали Новый год

Снежный городок на улице Пушкина. Новокузнецк, 1980-е годы. Фото: Instagram/Сергей Цивилев.
Губернатор Кузбасса опубликовал фотографии, на которых можно увидеть, как раньше кузбассовцы отмечали Новый год. Сергей Цивилев показал, как встречали праздник - 50, 70 лет назад на своей личной странице в Instagram.
На кадрах можно увидеть встречу Нового года в Тайге в 1941 году, новогодний утренник в Гурьевске в 1960 году и катание на русской тройке на стадионе «Шахтер» в Осинниках в 1970 году. Также глава региона поблагодарил за помощь с поиском фото музеи.
- Благодарю за воспоминания счастливого детства и юности, - отметила жительница Кузбасса.
Новогодний утренник. Гурьевск, 1960-е годы. Фото: Instagram/Сергей Цивилев.
Встреча Нового года. Тайга, 1941-й год. Фото: Instagram/Сергей Цивилев.
Горка перед ДК «Энергетик». Калтан, 1960-е. Фото: Instagram/Сергей Цивилев.
Катание на русской тройке на стадионе «Шахтёр». Осинники, 1970-е годы. Фото: Instagram/Сергей Цивилев.
Новогодний утренник. Калтан, 1960-е годы. Фото: Instagram/Сергей Цивилев.
Снежный городок на площади Советов. Кемерово, 1960-е. Фото: Instagram/Сергей Цивилев.