Губернатор Кузбасса показал, как раньше встречали Новый год

Снежный городок на улице Пушкина. Новокузнецк, 1980-е годы. Фото: Instagram/Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса опубликовал фотографии, на которых можно увидеть, как раньше кузбассовцы отмечали Новый год. Сергей Цивилев показал, как встречали праздник - 50, 70 лет назад на своей личной странице в Instagram.

На кадрах можно увидеть встречу Нового года в Тайге в 1941 году, новогодний утренник в Гурьевске в 1960 году и катание на русской тройке на стадионе «Шахтер» в Осинниках в 1970 году. Также глава региона поблагодарил за помощь с поиском фото музеи.

- Благодарю за воспоминания счастливого детства и юности, - отметила жительница Кузбасса.

Новогодний утренник. Гурьевск, 1960-е годы. Фото: Instagram/Сергей Цивилев.

Встреча Нового года. Тайга, 1941-й год. Фото: Instagram/Сергей Цивилев.

Горка перед ДК «Энергетик». Калтан, 1960-е. Фото: Instagram/Сергей Цивилев.

Катание на русской тройке на стадионе «Шахтёр». Осинники, 1970-е годы. Фото: Instagram/Сергей Цивилев.

Новогодний утренник. Калтан, 1960-е годы. Фото: Instagram/Сергей Цивилев.