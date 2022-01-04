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Происшествия4 января 2022 10:13

В центре Кемерова на перекрестке загорелся светофор

Очевидцы опубликовали в соцсети фото
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В центре Кемерова на перекресте загорелся светофор. Фото:ВКонтакте/Инцидент Кузбасс.

В центре Кемерова на перекресте загорелся светофор. Фото:ВКонтакте/Инцидент Кузбасс.

В Кемерове 4 января на пересечении улиц 50 лет Октября с Красноармейской загорелся светофор. Очевидец в соцсети опубликовал видео и рассказал, что причиной возгорания послужило короткое замыкание.

На кадрах видно, как произошло несколько вспышек и от светофора разлетелись искры. В этот момент пешеходов не было рядом, поэтому никто не пострадал.

- «Нормально красный загорелся», «сгорел на работе», «новогодний фейерверк», - написали жители в комментариях.