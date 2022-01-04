В Кузбассе ожидается теплая погода 5 января. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: жителей Кузбасса 5 января ожидает теплая погода. Так, в среду, столбики термометров ночью покажут -5..-10 градусов, местами до -18 градусов, а днем -2…-7 градусов. Ожидается юго-западный ветер 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. В отдельных районах пройдет небольшой снег, местами метели. Также обещают гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица

В Кемерове в ночное время температура упадет до -6…-8 градусов. После восхода солнца столбики термометров покажут -3…-5 градусов. Ожидается юго-западный ветер 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.