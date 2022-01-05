Глава Кемерова показал фотографии зимней природы

Фото: Instagram / Илья Середюк

Глава Кемерова Илья Середюк показал на фото красивые виды зимней природы. Снимки опубликованы в Instagram мэра.

- Зима в тайге недалеко от Кемерово, - подписал фотографии Илья Середюк.

На снимках можно видеть заснеженные ели, белые сугробы, голубое небо. На одной из фотографий запечатлен сам градоначальник, сидящий у костра.

Фото: Instagram / Илья Середюк

«Красота», «Какая же красивая у нас природа!», «Нам, сибирякам, без такой красоты невозможно жить!» - написали в комментариях пользователи. Горожане также посоветовали мэру посетить места, расположенные вдали от деревень, где совсем «как в сказке». На что глава города ответил, что «побывал в Ермаках, Кучуме, н. Суете».